ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء على أن ظاهرة الاعتداءات ما زالت مستمرة على الشبكة الكهرباء من خلال فصل الخطوط وسرقة الاسلاك وكان آخرها تعرض خط الكهرباء 11 ك. ف السبيعة / الهيرة للسرقة بمسافة (3000 متر).

العامة للكهرباء بيّنت وفقاً لمكتبها الإعلامي أن قطع الأسلاك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين لساعات طويلة.

وناشدت الشركة الجهات المعنية بالتدخل ومساندتها لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها الذي ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كما ينعكس سلباً على الشركة كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

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