ليبيا – في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي العدل في ليبيا والمملكة الهولندية في مجال دعم وتطوير منظومة العدالة عقد أمس الاثنين بمقر وزارة العدل اجتماع ضم مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون نوري البكاي ومساعد المدير العام بوزارة العدل الهولندية هانز فيبير.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة العدل أوجه التعاون بين البلدين والدعم الذي تقدمه مملكة هولندا في مجال تطوير منظومة العدالة خاصة في مجال دعم قدرات المعهد العالي للقضاء.

يشار إلى أنه حضر اللقاء نائب رئيس البعثة الهولندية ومنسق التعاون بالسفارة الهولندية وعن الجانب الليبي ناصر الغيطة مستشار وزير العدل ومنسق التعاون مع المملكة الهولندية وسالم الطيب رئيس قسم التعاون.