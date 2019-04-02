إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن المكسب الأول الذي حققه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد العودة إلى قيادة ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه رغم عدم فتح باب الانتقالات الصيفية حتى الآن، إلا أن ريال مدريد حصل على أول توقيع في الموسم الحالي عقب قدوم زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المميز الذي قدمه إيسكو خلال أول مباراتين بولاية زيدان الثانية ضد سيلتا فيجو وهويسكا، جعله يظهر وكأنه صفقة جديدة للميرنجي.

ونجح اللاعب الإسباني في تسجيل هدفين، رغم أنه مر بموسم صعب على مقاعد بدلاء ريال مدريد إثر تعرضه للتهميش من قبل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدرب السابق، سواء بسبب الإصابة أو بقرار فني.

وأوضحت أن عددًا محدودًا من الجماهير فقط من توقع رؤية هذه النسخة المميزة من إيسكو بالموسم الحالي، ولكن عودة زيدان أزالت الغبار عن موهبته، وجعلته يظهر وكأنه شخص جديد في صفوف الميرنجي.

المصدر : كووورة