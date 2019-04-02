سوريا – كشفت وسائل إعلام عن انخفاض حاد في إيرادات غرفة تجارة دمشق إلى 36 مليون ليرة هذا العام، بعدما كانت تزيد عن 121 مليونا العام الفائت.

وتعود هذه الخسائر حسب مدير الغرفة عامر خربوطلي إلى تراجع عدد المنتسبين للغرفة والمسددين لرسومهم السنوية إلى ما يزيد قليلا عن 5 آلاف تاجر، بعدما كان عددهم أكثر من 9700 تاجر.

ونقلت “الوطن أون لاين” عن خربوطلي أن تلك النتائج من منعكسات قرار ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية.

ورغم أن خربوطلي أشار إلى تزايد عدد المنتسبين خلال الشهر الماضي مقارنة بما قبله، إلا أنه توقع ألا تصل “نسبة التجار المنتسبين للغرفة نهاية العام الجاري إلى مثيلتها العام الماضي بل سيكون هناك فاقد بحدود 30-40 في المئة”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مطلع العام الجاري تعميما بطلب وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالنسبة لطالبي الحصول على السجل التجاري لأول مرة وللراغبين في تجديده.

وما زالت ظاهرة تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية من المشاكل المستمرة رغم القانون.

المصدر: “الوطن أون لاين”