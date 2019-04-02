انجلترا – حقق نادي ليفربول، فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، أثار حالة من الخوف داخل صفوف ليفربول، عقب تعرضه للإصابة قبل نهاية مباراة السبيرز.

وأضافت الصحيفة، أن فان ديك تعرض للإصابة خلال قيامه بعمل بطولي في الدقيقة 85، بعدما أحبط خطورة سيسوكو لاعب السبيرز، إثر انفرد ثنائي الضيوف أمام المدافع الهولندي.

وقال يورجن كلوب مدرب الريدز، في تصريحات عقب المباراة “علينا أن نرى، لقد سألته وأعتقد أنه أصيب في الهجمة المرتدة التي نفذها سيسوكو، لا أعرف ما إذا كان قد تعرض لضربة أم لا”.

وأضاف كلوب “عند إدلائه بالتصريحات عقب المباراة، كان يمشي مع قطع الثلج، أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا”.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

المصدر : كووورة