ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان اليوم الثلاثاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين لبحث العلاقات بين البلدين.

اللقاء تركز بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزارء على دور فرنسا في دعم المسار الديمقراطي بليبيا والإسهام في حلحلة بعض المواضيع كتوحيد المؤسسات بالدولة الليبية وقيامها بالإضافة إلى ملف الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأكد اللقاء على مساندة حكومة الوفاق لأداء دورها والوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال إنهاء المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.