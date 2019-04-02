ليبيا – إستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزى النويرى وعدد من أعضاء مجلس النواب.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بيّن وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس بأن البرلمان يواصل في جلسته اليوم مناقشة بند “الملتقي الوطني الجامع” المزمع انعقاده في مدينة غدامس منتصف الشهر الجاري برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بليحق : أكد الأعضاء في جلسة اليوم ، بضرورة التمسك بالثوابت الدستورية في مشاركة مجلس النواب ، في حال توجيه الدعوة له ، كما تم خلال الجلسة تخويل المستشار صالح بتشكيل اللجنة الممثلة لمجلس النواب ، في حال توجيه دعوة لمجلس النواب للمشاركة في الملتقى الوطني الليبي .

وصوت مجلس النواب اليوم على عقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة في مدينة بنغازي وسيتم تحديد موعد الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة وبذلك علقت الجلسة .