السعودية – أكدت مصادر مطلعة أن شركة “لوكهيد مارتن” اقتربت من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع السعودية صواريخ “ثاد” للدفاع الجوي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها، قولها إن وزارة الدفاع الأمريكية قد توقع العقود اليوم على أقرب تقدير.

ووقع مسؤولون أمريكيون وسعوديون في نوفمبر الماضي اتفاقات تضفي الصبغة الرسمية على صفقة شراء المملكة 44 منصة إطلاق “ثاد”، و360 صاروخا اعتراضيا، و16 مركز تحكم، و7 رادارات بقيمة 15 مليار دولار.

وامتنع متحدث باسم “لوكهيد مارتن” عن التعليق، فيما لم يرد البنتاغون على طلب للتعليق على المعلومات التي كشفت عنها مصادر الوكالة.

وكانت صفقة “ثاد” مع السعودية قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وصادق عليها الكونغرس عام 2017.

وتبدأ فترة تنفيذ الصفقة من 28 فبراير 2019 حتى 31 أكتوبر 2026.

المصدر: رويترز + وكالات