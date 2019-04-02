اليمن – قُتل واصيب267 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، خلال المعارك المستمرة منذ خمسة أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية ان قوات الجيش اليمني صدت خلال هذه الفترة عدة هجمات لمليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع” ، مشيرا الى ان قوات الجيش أحبطت كل تلك الهجمات وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع والفرار.

وأوضح ان المعارك اسفرت عن مصرع 167 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو ابراهيم علي قايد الأقرع، واصيب 100آخرين، علاوة على تدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

وذكر الموقع ان مليشيا الحوثي الانقلابية تدفع بمجاميع من الافارقة الصوماليين للقتال في صفوفها، في عدة جبهات مستغلة اوضاعهم المعيشية والقانونية في الدخول الى اليمن.

وكالات