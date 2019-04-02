مصر – أعلن البنك المركزي المصري، أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار.

وأشار البنك المركزي، إلى أن هذا الفائض تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4%، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

وأوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 %، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

المصدر: وكالات