ليبيا – طالب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة في قراراً له اليوم الثلاثاء بإيقاف إصدار جوازات السفر آلياً وإقتصار إصدارها على الحالات ذات الطابع الإستعجالي.

العميد غريبة دعا في قراره العاجل والموجه إلى رؤساء المكاتب والفروع والأقسام بالمصلحة الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى إقتصار إصدار جوازات السفر على الحالات ذات الطابع الإستعجالي وهي “الحالات المرضية،المهمات الرسمية،الدراسة بالخارج “إلى حين تمكن المصلحة من تطوير النظام وإستقرار وتحسين أدائه.

وأرجع رئيس مصلحة الجوازات أسباب توقف إصدار جوازات السفر إلى وضع نظام إصدار جواز السفر المقروء آلياً والذي تم تحميله بأحمال فوق القدرة الإٍستيعابية ، بالإضافة إلى إنتاجية طابعات جواز السفر، موضحاً أن تلك الأسباب تحتم على المصلحة وضع برنامج عمل لتلافي مشاكل النظام.