ليبيا – أعلنت مصلحة المطارات عن استكمال إجراءات تسليم شاحنتي إطفاء حرائق من طرف مصلحة المطارات لهيئة السلامة الوطنية بمطار مصراته الدولي.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة على هامش الزيارة الميدانية والتفقدية التي قاموا بها للمطار والتي تهدف للوقوف على احتياجات عناصر الدفاع المدني وتوفير مستلزمات التشغيل وتسيير العمل اللازم بما يضمن تطبيق معايير السلامة ومكافحة الحرائق المطلوبة بالمطارات.

وقد تم توقيع محضر تسليم واستلام الشاحناتين بين كل من مدير عام المطار المهندس عادل قزيط ومدير المنطقة الوسطى بالهيئة العقيد ابراهيم الزعيليك.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما تم خلال الزيارة الاتفاق على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسمية رئيس لقسم السلامة الوطنية بمطار مصراته الدولي في أقرب فرصة ممكنة وذلك ليتسنى للقسم القيام بالأعمال المناطة به بالمطار بشكل أفضل.

وحضر عملية التسليم كل من رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ورئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبدالسلام الجوادي ومدراء الادارات الفنية والمعنية بالمؤسستين ومسؤولي بعض الجهات الأمنية العاملة بالمطار.