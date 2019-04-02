ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة اليوم الثلاثاء المختنقات الخاصة بإمدادات الشركة واحتياجاتها من الوقود والغاز لمعالجة العجز من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

حمزة إستعرض وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الخطوات التي اتخذتها الشركة من أجل زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة العامة قبل حلول فصل الصيف. وبدوره أكد معينيق ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة واستمرار مدها باحتياجاتها من الوقود والغاز لسد العجز خلال الأشهر القادمة وقت الذروة الصيفية.