ليبيا – أعلن نصر معيقل رئيس الكتلة المعروفة في المؤتمر العام السابق بـ ” كتلة 94 “ نسبة لعدد أعضائها إستعدادهم للمثول أمام أي سلطات مختصة للثبت من أي فساد محتمل .

وقال معيقل في تصريح لـ المرصد مساء الثلاثاء بأن ” كتلة مجموعة 94 ” تضع نفسها تحت تصرف القانون والنائب العام والشعب الليبي والمحاسبة التامة .

وأكد معيقل بأن الكتلة تتبرأ من أي عملية فساد أثناء ولايتها في المؤتمر الوطني العام السابق ، أو لا حقاً أثناء خروجها من المشهد ، في إشارة منه إلى تحول بقايا المؤتمر لمجلس الدولة الذي أصدر بيان إدانة لتصريحات المبعوث سلامة الأخيرة عن الفساد بإسم مققر المجلس وليس بإسم رئيسه .

ويأتي هذا التصريح من الكتلة كأول تصريح من طرف يعلن إستعداده للمحاسبة التامة كما يُحسب لهذه الكتلة تسليمها السلطة لمجلس النواب سنة 2014 وعدم إنقلابها على نتائج الإنتخابات أسوة ببقية أعضاء المؤتمر الذين أعادوا إنعقاده عقب عملية فجر ليبيا التي كانت كرد على خسارة الاسلاميين للإنتخابات .

المرصد – متابعات