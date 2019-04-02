الكويت – أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء “ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها رصيد كبير من القرارات التي تم تنفيذها خدمة لمصالح دول المجلس ومواطنيه”.

بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذه التصريحات جاءت عقب ترؤسه الجار الله وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ 19 للجنة الوزارية الخليجية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في العاصمة العمانية مسقط.

وقال الجارالله ان “تلك القرارات لم يبقى منها الا ما هو قليل جدا.. والدائرة تضيق بحجم تلك القرارات التي تنفذ في اطار مجلس التعاون”، مضيفا أن “تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك ما هي الا دليل على حيوية المجلس وحرصه على هذه التجربة والحفاظ عليها واستمرارها بالعطاء لابناء دول مجلس التعاون الخليجي”.

وذكر ان اجتماعات اللجنة الوزارية الخليجية تؤكد على ديمومة عمل المجلس فضلا عن اهمية القرارات التي يتخذها ومدى الحرص من قبل دول المجلس على تنفيذها، موضحا الجار الله لله “نجتمع كل سنة لمتابعة القرارات من حيث مراجعة ما نفذ منها او لم ينفذ كي نتجاوز اي عقبات تعطل التنفيذ”.

واشاد في هذا السياق بالعلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان واصفا اياها ب”المتميزة والتاريخية والتي يظللها العلاقة الحميمة والخاصة بين سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد” معربا عن الفخر والاعتزاز بتلك العلاقة بين البلدين الشقيقين قائلا “نتطلع دائما الى تطوير وتعزيز تلك العلاقة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

المصدر : BNA