لبنان – كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أو أصولها مشتركة فوالدها لبناني ووالدتها تونسية، مشيرة إلى أن جمالها تونسي أكثر من كونه لبناني لأنها تشبه إلى حد كبير عائلة والدتها.

وتحدثت أيضاً في مقابلة مع “حمد شو” عن نيتها بالاعتزال ومخططها للمستقبل قائلة: “أنا عمري حالياً 34 عاماً وناطرة سن الـ40 حتى أوقف التمثيل لأن على بالي انه ارتاح”.

وأضافت: “أظن أنني في الـ40 سآخذ وقت للراحة من التمثيل وأمضي وقتاً أطول مع أولادي ونسافر ونتسلى خاصة انهم يكونوا في سن المراهقة حينها”.

وردت الفنانة اللبنانية على منتقدي ملابسها، لافتاً الى انها تنتقد اذا لبست ملابس مكشوفة أو ضيقة ولا يتقبل بعض المشاهد الجريئة في التمثيل، مؤكدة وجود تناقض كبير في العقلية “يا حرية يا لا حرية”.

وأضافت: “ما نضيع المرأة، ولا أحب الامور المخفية بل أفضل كل الامور ان تكون على العلن، وهناك بعض العقليات في مجتمعنا التي علينا ان نحترمها”.