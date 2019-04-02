إسرائيل – يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، الثلاثاء، إن “نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الخميس”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي قال في بيان له إن “نتنياهو تحدث هاتفيا مع بوتين امس الإثنين حيث بحث معه قضايا إقليمية”.

ولاحظ الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، أن لقاء نتنياهو وبوتين في موسكو الخميس سيأتي قبل 4 أيام من الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري الثلاثاء المقبل.

وكان نتنياهو قد أرجأ زيارة مقررة إلى موسكو في العشرين من فبراير/شباط الماضي؛ بسبب انشغاله بتوحيد أحزاب اليمين الإسرائيلي استعدادا للانتخابات.

وغالبا ما تركز مباحثات نتنياهو مع الرئيس الروسي على التطورات في سوريا وبخاصة ما تسميه إسرائيل التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

وهذه أول زيارة لنتنياهو إلى موسكو منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأعلنت روسيا معارضتها لهذا الاعتراف الأمريكي.

الأناضول