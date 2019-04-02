واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران في مايو

واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران في مايو

الولايات المتحدة – مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد إيران، في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن من الصفقة النووية في مايو 2018.

وذكر المسؤول أن العقوبات المتوقعة ستستهدف قطاعات الاقتصاد الإيراني التي ظلت في السابق خارج نطاق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

في الوقت نفسه، أكد المسؤول أن الهدف الرئيسي لفرض العقوبات الإضافية هو خفض صادرات النفط الإيراني إلى أدنى مستوى.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، أن إدارته جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا لقاء “سلوكها الشرير”، مؤكدا أن إدارته حققت نجاحا كبيرا في هذا الاتجاه.

المصدر: تاس