ليبيا – حضر مدير مديرية أمن سرت العميد الصديق بن سعود اجتماع أمني موسع عقد أمس الإثنين بمديرية أمن جالو ضم مديري مديريات الأمن.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية عدة مواضيع من أهمها التنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط من ناحية إيصال شحنات الوقود كما تم التطرق لملف الهجرة غير الشرعية وكيفية التغلب عليها ومكافحتها وكذلك تم بحث تفعيل البوابات الأمنية بين المديريات.

وكما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل قوة مسانده من جميع مديريات تكون على جاهزيه تامة لتقديم الدعم لأي مديرية أمن يحدث بها أي طارئ، مشددين على ضرورة التعاون بين الأجهزة الامنية والعمل بروح الفريق.

يذكر أن مديريات الأمن التي شاركت بالإجتماع هي”اوجلة اجخرة – أمن سرت – أمن اجدابيا – أمن جالو – مديرية أمن قمينس سلوق – مديرية أمن راس لانوف – الهلال النفطي”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.