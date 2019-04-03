مصر – غابت الفنانة آيتن عامر عن حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “ضغط عالي”، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين جميع الحضور خصوصًا وأنها تتحمل مسؤولية البطولة النسائية لهذا العمل أمام نضال الشافعي والذي يشاركها البطولة.

وعلمت “لها” أن عدم إستقرار الحالة الصحية لنجل آيتن هو سبب غيابها عن التواجد في العرض الخاص، حيث فضلت البقاء بجواره وعدم تركه خصوصًا وأنها في بعض الأحيان تضطر للإنشغال عنه بسبب إرتباطاتها الفنية.

وكان يوسف نجل آيتن قد نقل إلى أحد المستشفيات منذ أسابيع، وطالبت آيتن وشقيقتها وفاء عامر جمهورهما بالدعاء له بالشفاء ولم يكشفا عن تفاصيل مرضه.

وتخوض آيتن سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “طلقة حظ” مع مصطفى خاطر وهبة مجدي.