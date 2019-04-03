ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والوفد المرافق له لبحث سير العملية السياسية في ليبيا والإستعدادات لمؤتمر أديس ابابا للمصالحة في ليبيا.

الطرفان تباحثا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية ودور الاتحاد الأفريقي في العمل على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف في ليبيا من خلال الأمم المتحدة.

وبدوره، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أن الحل سيضعه الليبيين انفسهم دون تدخل أجنبي ، لافتا إلى أن مسار الاتحاد الأفريقي حيال الاوضاع في ليبيا يتجه نحو مصالحة وطنية شاملة بشراكة كافة الأطراف الليبية.

وأشاد فكي بجهود الحكومة المؤقتة في التعامل مع ملف الهجرة غير القانونيةبشكل يتماشى مع الميثاق الافريقي لحقوق الشعوب وكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلن مفوض الاتحاد الأفريقي أن زيارات مقبلة ستكون لكافة الاطراف الليبية خلال المدة المقبلة تمهيدا لمؤتمر تستضيفه أديس أبابا في يوليو للمصالحة الوطنية في ليبيا.

ومن جهته ،أشاد الثني بدور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية بحياد وحوار يضم كل الأطراف الليبية.