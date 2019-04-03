ليبيا – صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية رقابية ترى يوماً بعد يوم تزايد الفساد والانسداد السياسي، مؤكداً على أن البرلمان ليس المشكلة ولا المعرقل في ليبيا على عكس ما ترى الأطراف الأخرى.

الجروشي أشار وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب فيما يخص الملتقى الجامع بغدامس إلى أنه يعتبره اغتيال سياسي وتصفية لسلب إرادة النواب والتي تمثل سلب لإرادة الشعب وإهدار لحقوقه مما يجعله أمر حساس وخطير.

وتابع قائلاً :” حتى هذه الساعة لم تأت دعوة لمجلس النواب لحضور الملتقى ومن هم المدعوين واخشى ما أخشاه أن يتم جلب عقول مؤدلجة مأجورة تحركها خيوط خارجية لذلك اؤيد تعامل وتعاطي مجلس النواب بكل إيجابي وحيوي فيجب أن نكون حاضرين وفاعلين”.

كما يرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن تؤسس اللجنة الممثلة عن مجلس النواب مبنية على الأقاليم الثلاثة فعلى سبيل المثال 3 + 3 + 3، موضحاً ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى الجامع منسجمة مع ثوابت مجلس النواب ومع ما يريده الشعب الليبي.