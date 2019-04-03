الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل تراجع الدولار، بعد تعافيها من أدنى مستوى في أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حتى مع خفوت الطلب على المعدن كملاذ آمن بسبب موجة مكاسب صعدت بالأسهم إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وفي الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، كان الذهب دون تغير يذكر عند 1293.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السابع من مارس آذار عند 1284.76 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1297.70 دولار للأوقية.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية قوية.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1430.34 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة مسجلة 15.18 دولار للأوقية بعد أن لامست أقل مستوى لها منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عند 14.90 دولار في الجلسة السابقة، بينما صعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 858.53 دولار.