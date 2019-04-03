ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم (434) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية بما في ذلك تحديد رؤية ليبيا بكافة الجوانب والإجراءات المرتبطة بهذا الاتفاق.

المادة الأولى من القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه نصت على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة وعضوية مندوب عن كل من “وزارة المالية،الخارجية، التخطيط،، الداخلية، التعليم، الصحة، الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، العدل والمواصلات، العمل والتأهيل، مصرف ليبيا المركزي، الهيئة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة للثقافة، الهيئة العامة للسياحة، اتحاد عام غرف التجارة والصناعة، مجلس أصحاب الأعمال”.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحية على أن لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة.

كما منح القرار حق اللجنة في تشكيل لجان فنية فرعية والاستعانة بمن تراه من المختصين للمشاركة في أعمالها وإنجاز ما أوكل إليها من مهام.

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