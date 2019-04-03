ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء وفدًا من مدينة بني وليد يضم عميد البلدية سالم نوير وقيادات أمنية وعسكرية بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف ووكيل وزارة الصحة محمد عيسى.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مطالب تتعلق باحتياجات مدينة بني وليد وتشمل دعم الأجهزة الأمنية بالتجهيزات اللازمة واستكمال عدد من مشاريع البنية التحتيةإلى جانب توفير النواقص بعدد من المرافق خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وأعطى السراج تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة لإيجاد حلول سريعة لعدد من المختنقات،مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل عمل البلديات وتوسيع نطاق مسؤولياتها.

ومن جانبهم،أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهد في تلبية احتياجات البلديات وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.