ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أن ضعاف النفوس تغريهم الأموال والسلطة فيرتكبون جرم خيانة الوطن عندما تزين لهم بأنها تضحيات من أجل الوطن.

الشاطر خاطب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ،قائلاً :” تحالفك مع حفتر سيؤدي الى إنهاء الثورة وإنهائك تذكر الحكمة أكلت يوم اكل الثور الأبيض تأنى ولا تساهم في اغتيال الثورة”.

وأضاف عضو مجلس الدولة زاعماً :”عندما يشرع غير الليبيين بحماس في تقديم مشاريع غامضة لفرضها علينا بإدعاء تحقيق الاستقرار تأكد أنهم يريدون مصالحهم لا تمالاهم فأنهم يدقون طبول الإنقسام والحرب في مفترق تاريخي خطير وأتمنى أن تكون معنا في مقاومة المؤامرة”.