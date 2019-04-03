ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الثلاثاء مع رئيس أركان الجيش الليبي التابع للمجلس الرئاسي الفريق محمد الشريف حيث تم استعراض خطة رئاسة الأركان العامة لسنة 2019 من حيث التدريب والتأهيل من خلال مدرسة الأركان التي تقوم بتخريج الكوادر العسكرية.

الفريق الشريف قدم وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مقترح إنشاء أكاديمية العلوم العسكرية تشمل تخصصات عديدة في العلوم السياسية والعسكرية. كما تم استعراض الملف الأمني بالجنوب الليبي بالإضافة إلى مشروع توحيد المؤسسة العسكرية برعاية جمهورية مصر العربية والذي وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.