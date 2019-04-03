ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الاربعاء بأن القائد العام المشير حفتر قد أصدر أوامره لعدد من الوحدات العسكرية للتحرك إلى المنطقة الغربية.

شعبة الاعلام الحربي أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأن المشير حفتر يشرف بشكل مباشر على هذا التحرك ، مبينةً بأنه يأتى لتطهير البلاد مما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها بالمنطقة الغربية .

وأكدت قيادة الجيش بأن تحرك وحداتها يأتي فداء لله ثم للوطن والمواطن ، مشيرةً إلى أنها حريصةٌ على سلامة المواطنين وعلى المُمتلكات العامة للدولة الليبية وأن كل ما قدمته وتُقدمه ذخراً للوطن.