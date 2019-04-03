روسيا – وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف موقف موسكو من نية الناتو ضمان مرور السفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش بأنه “سلبي”، مضيفا أنه من غير المفهوم ما الذي يعنيه الحلف بذلك.

وأضاف بيسكوف أن “الوضع حول مضيق كيرتش وحال الملاحة هناك معروفان جيدا، وأن موقف موسكو من هذه القضية يتوافق مع القانون الدولي وثابت ومعروف على نطاق واسع.

وردا على سؤال عن إمكانية دخول سفن الناتو مياه بحر آزوف أصلا، قال بيسكوف إن هناك أنظمة وترتيبات دولية ووطنية تضبط قواعد وجود السفن الحربية في تلك المياه، ولا بد من التقيد بها، وبالتالي سيتم البت في هذا الموضوع بعد تلقي الطلبات ذات الشأن”، أي طلبات عبور المضيق.

وكانت المندوبة الأمريكية في الناتو كاي بيلي هتشيسون قد أعلنت أمس الثلاثاء عزم الحلف على إقرار حزمة إجراءات بشأن البحر الأسود تشمل زيادة عدد السفن الحربية، وتكثيف العمليات الاستطلاعية وتأمين مرور السفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش من البحر الأسود إلى بحر آزوف.

وتعليقا على هذه المخططات، قال القائد السابق للأسطول الشمالي الروسي الأميرال فيتشيسلاف بوبوف لوكالة نوفوستي، إنها لا تستوجب ردا روسيا محددا، لكن موسكو ستواصل بحزم إحباط أي محاولات لعبور مضيق كيرتش بشكل مخالف للقانون، في إشارة إلى قيام خفر السواحل الروسي في نوفمبر الماضي باحتجاز 3 سفن حربية أوكرانية حاولت عبور المضيق بصورة استفزازية ضاربة عرض الحائط بالترتيبات الأمنية المرعية والمتفق عليها.

المصدر: وكالات