ليبيا – أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في البلديات الـ9 التي شهدت عملية الاقتراع السبت الماضي.

اللجنة المركزية لفتت في بيان صادر عنها تلقت المرصد نسخة منه إلى أنها قامت بنشر أسماء الفائزين عبر مواقعها المختلفة بشبكة الإنترنت لغرض إستلام الطعون والاعتراضات الانتخابية من قبل اللجان الفرعية خلال يومين من مدة نشرها.

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستشهدها باقي البلديات.