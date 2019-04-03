السعودية – أكدت وسائل إعلام سعودية أن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي سيترأس وفد المملكة إلى بغداد للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

ويضم الوفد مسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة في المملكة، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية الراغبة بالاستثمار في مختلف القطاعات العراقية.

وسيلتقي الوفد، على هامش الاجتماع، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الدولة العراقية.

وعقد المجلس التنسيقي “السعودي- العراقي” اجتماعه الأول مطلع أكتوبر عام 2017 برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون.

ويهدف المجلس المشترك، إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ويرمي المجلس كذلك إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وكذلك نقل التقنية والتعاون في البحث العلمي بين البلدين.

المصدر: سبق