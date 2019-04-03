المنامة – من المقرر أن يقوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة إلى المنامة اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.

وأعلن الديوان الملكي البحريني، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدى وصوله إلى البلاد.

وأضاف أن مباحثات الطرفين ستتناول “العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتأتي هذه الزيارة بعد حضور الملك سلمان الدورة الـ30 للقمة العربية التي انعقدت في تونس الأحد الماضي، والتي تغيب عنها عاهل البحرين.

المصدر: وكالة أنباء البحرين