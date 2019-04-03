ليبيا – التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أمس الثلاثاء بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي والوفد المرافق له.

حيث تم خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية مناقشة التعاون المستمر بين البلدين في عدة مجالات من أهمها المجال الأمني ودعم وتدريب الكوادر الشرطية الليبية بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومن جانب آخر أعرب السفير الإيطالي والوفد المرافق له عن ارتياحهم العميق لما لمسوه من استقرار أمني في العاصمة طرابلس والذي كان نتيجة الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية التي كان لها أصداء إيجابية في الداخل والخارج.