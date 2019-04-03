ليبيا – رحب وزير داخلية الوفاق والعضو المقاطع لمجلس النواب بأي مبادرة سياسية تضمن الأمن والإستقرار وتوحيد المؤسسات، وتنهي حالة الإنقسام ، مبيناً بأنه يتطلع الى توحيد مؤسستي الجيش والشرطة تحت مظلة السلطة المدنية التي وصفها بـ”الشرعية”.

باشاآغا شدد بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق على ضرورة تأمين العاصمة طرابلس من أي صراع مسلح ، مبدياً رفضه القاطع لأي محاولة لفرض الرأي السياسي بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع حسب تعبيره.

وأضاف :” وفي هذا المقام فإنني أطمئن شعبنا الليبي الكريم، بأن قوات وزارة الداخلية على أهبة الإستعداد وبكامل الجاهزية للتصدي لأي محاولة تنال من أمن العاصمة أو تعريض أمن المدنيين للخطر “.

وحذر العضو المقاطع لمجلس النواب جميع “الأطراف” من خطورة الرهان على قوة السلاح لتغليب رأي سياسي بعينه ، معتبراً بأنه لا سبيل لإنهاء الأزمة الا من خلال السبل السياسية والسلمية فضلاً عن كونه يقبل جميع الآراء والأطياف السياسية متى التزمت بالطرق السياسية للتعبير عن آرائها .

ودعا باشاآغا المجتمع الدولي الى الأخذ في عين الإعتبار بأنه لن يفرط في أمن العاصمة ومؤسسات الدولة ، معتبراً بأن هذا واجبه الوطني وسيؤديه بحزم وقوة واقتدار على حد قوله.

واختتم بيانه قائلاً :” أمانة حماية المواطن لن نتهاون في أدائها قيد أنملة ، و أتمنى أن يعي فرقاء الوطن أن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم ولا سبيل للسلام الا بالسلام و التوافق و الحوار”.