ليبيا – أقيم أمس الثلاثاء حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي حيث تقام هذه الدورات تقام كل عام والتي من شأنها الرفع من مكانة الاقتصاد المحلي.

داخلية الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن هذه الدورة تميزت بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية الصناعية منها والتجارية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشادت الوزارة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها كافة رجال الأمن والشرطة داخل أجنحة معرض طرابلس الدولي وخارجه وقيامهم بأعمالهم المنوطة بهم والتي تعبر عن تكاثف الجهود الأمنية من أجل إنجاح هذا العرس الاقتصادي الذي تحتضنه العاصمة طرابلس عروس البحر من كل عام.



كما ثمّنت الوزارة كل هذه الجهود المبذولة التي من شأنها حماية أمن الوطن والمواطن، منوهةً إلى أن الترتيبات الأمنية لتأمين معرض طرابلس الدولي تشرف عليه مديرية أمن طرابلس بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية الواقعة في نطاق المدينة.

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