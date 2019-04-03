ألمانيا – أوصت مجلة “كيندر” الألمانية الوالدين بالابتعاد عن أسلوب التهديد في التعامل مع الأطفال، وهو الذي يؤدي في الغالب إلى نتائج عكسية ويزيد من عناد الأطفال.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه بدل تهديد الطفل بالقول: “لن تلعب خارج المنزل إلا بعد الانتهاء من واجباتك المنزلية” يجب إقناعه بالقول: “إنجاز الواجبات المنزلية أمر مهم لتحسين مستوى التحصيل الدراسي والحصول على درجات جيدة”.

فمن خلال إدراك الطفل للأسباب المنطقية لن يحدث صدام معه من الأساس.

كما يعد إدراك عواقب السلوكيات من البدائل التربوية الأخرى للتهديد، فعلى سبيل يمكن للوالدين ترك الطفل يلعب خارج المنزل في الأجواء الممطرة، رغم رفضه ارتداء ملابس المطر.

وعندما يدرك الطفل عواقب سلوكياته، سيحرص على ارتداء جاكت المطر والبوت المطاطي طواعية.

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