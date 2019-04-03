وزادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:54 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق 69.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر، وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولاراً.

وصعد خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 62.84 دولار للبرميل، وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر.

ومعظم الفترة منذ بداية العام الحالي، تلقت أسعار النفط دعماً من جهود الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من خارجها مثل روسيا، فيما يعرف بتحالف “أوبك+”، إذ تعهدوا بخفض الامدادات هذا العام حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.

وخلص مسح أجرته “رويترز” هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أعضاء “أوبك” سجل أقل مستوى في 4 أعوام في مارس.

وقال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إن 3 من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفاً أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل الضغط على صناعة النفط فيفنزويلا ومن يدعمونها من خلال العقوبات الاقتصادية، مضيفا أن أسعار النفط العالمية منخفضة لدرجة تسمج بهذه الإجراءات.