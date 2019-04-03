ليبيا – إجتمع آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي اللواء محمد الحداد اليوم الأربعاء مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بحضور آمر القاطع الخامس اللواء عادل الزدام وآمر الشرطة العسكرية سرت العميد علي الفقي ورئيس أعيان وأعضاء المجلس الإجتماعي سرت.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت الوضع الأمني في المدينة وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي حدثت في المدينة مؤخراً.

يشار إلى أن منطقة أبو هادي بمدينة سرت قد شهدت اليومين الماضيين توتراً أمنياً على خلفية مقتل أحد ابناء قبيلة القذاذفة ضو أجربيع العموري القذافي 24 عام ، حيث قام أهله على اثر الحادثة بطرد عناصر قوة حماية سرت من منطقتهم .

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