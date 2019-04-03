ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة حول وجود 3 خيارات تتعلق بالمسألة الدستورية أمر يثير للتساؤل والريبة.

بوفايد أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجمبع أمام استحقاق دستوري قائم بالإرادة الشعبية والقانون طبقاً للعملية الديمقراطية حتى الإتفاق السياسي ينص صراحة على الإستفتاء على مشروع الدستور حينما يصدر من الهيئة التأسيسية بأغلبية الثلثين.

وقال عضو مجلس الدولة إن سلامة لن يستطيع الإقدام على خطوة تمرير حكومة في الملتقى الجامع.

واختتم حديثه قائلاً :” سيكون تمريرها ربما عن طريق موافقة المجتمعون في الملتقى وعددهم من 120 إلى 150 يأخذ بالأغلبية، ولا شك أن المجتمع الدولي يدعم السراج وزير الداخلية ومن المحتمل احتواء حفتر بطريقة أو بأخرى في مجلس الأمن القومي”.