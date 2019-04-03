إسبانيا – تسبب الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، في حرج بالغ لخط دفاع الفريق الكتالوني خلال مباراة فياريال التي أقيمت، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الليجا، وانتهت بالتعادل (4-4).

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن دفاع برشلونة ظهر بصورة سيئة خلال مباراة الأمس ضد فياريال، والتي غاب بيكيه عن المشاركة بها.

وشارك بيكيه في كل دقائق برشلونة بمباريات الليجا خلال الموسم الحالي، قبل أن يغيب للمرة الأولى عن دعم دفاع البارسا في لقاء أمس.

وأشارت الصحيفة إلى حقيقة تثبت أن الخط الخلفي لبرشلونة عاش كابوسًا ضد فياريال، حيث أن رباعي الدفاع فقد خلال المباراة الكرة 35 مرة، وهو معدل مرتفع للغاية.

وأوضحت أن جوردي ألبا كان في مقدمة المخيبين بعدما فقد الكرة 16 مرة ويليه سيرجي روبرتو (8 مرات) ثم كليمنت لينجليت (6 مرات) وصامويل أومتيتي (5 مرات).

وأكدت الصحيفة أن هذا المعدل الخطير في غياب بيكيه لا يولد ثقة في دفاع برشلونة، ويكون نتيجته هذا الأداء السيئ وغير المعتاد.

المصدر : كووورة