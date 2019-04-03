ليبيا – دشن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها الخدمات الصحية المرج بمناسبة تدشين ثلاث عيادات وهي “عيادة الإمام مالك وعيادة الشهيد احمد الغرياني وعيادة الشهيد سلامه الدورقي” تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.



عقوب تقدم بالشكر وفقاً لإدارة الإعلام التابعة للحكومة المؤقتة لمسؤولي الصحة ببلدية المرج، مؤكداً أن العلاقة المميزة التي تربط كافة العاملين بالقطاع الصحي تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل.

وأشار إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير بل تتطابق مع أهداف وتوصيات رئيس الحكومة المؤقتة حيث يحتل المواطن والمريض الليبي المرتبة الأولى في سلم الأولويات.

وحضر حفل الافتتاح وانطلاق اعلان عام الرعاية الصحية الاولية رئيس المجلس التيسيري المرج،وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات، مدير مكتب وزير الصحة وعدد من مدراء المكاتب بالوزارة بالإضافة لرئيس غرفة عمليات والطوارئ وعدد من مدراء المستشفيات والخدمات الصحية بالبلديات وأعيان ومشائخ ومسؤولي قطاع الصحة ببلدية المرج.

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