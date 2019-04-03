انجلترا – تمكّن عالم بريطاني من حل معادلة رياضية حيّرت الخبراء حول العالم منذ خمسينيات القرن العشرين.

وتطرح مسألة المعادلة الديفونتية، التي تتميز بأنها كثيرة الحدود في متغيرين أو أكثر، بشرط أن لا تُدرس سوى الحلول الصحيحة، تطرح سؤالا عن إمكانية التعبير عن جميع الأعداد ككل كمجموع 3 مكعبات. وبشكل أساس، ما إذا كان يوجد حل دائم للمعادلة: k = x³ + y³ + z³.

وحتى الآن، حاول علماء الرياضيات إيجاد حلول لعددين فقط تحت 100: 33 و42.

ولكن عالم الرياضيات، أندرو بوكر، من جامعة بريستول البريطانية، كشف عن حل مبتكر لأحد هذه الأرقام، وهو: 33= (8,866,128,975,287,528)³ + (–8,778,405,442,862,239)³ + (–2,736,111,468,807,040)³.

وتوصل الدكتور بوكر إلى هذا الحل باستخدام بحث معقد عبر الكمبيوتر، استغرق عدة أسابيع.

وبهذا الصدد، قال بوكر: “كان لدي تخمين جيد أنني وجدت حلا لأحد الأرقام، التي تقل عن 1000. ولكنني لم أكن أعرف أنه سيكون الرقم 33. لا نعرف ما إذا كانت الأرقام المتبقية تحتوي على عدد لا نهائي من الحلول، أو مدى تكرارها. إنه أمر غامض للغاية”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من علماء الرياضيات اعتقدوا أنه من المستحيل حل هذا اللغز، نظرا لاستمراره فترة طويلة.

المصدر: ميرور