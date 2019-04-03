ليبيا – ترأس وكيل وزارة داخلية الوفاق العميد خالد مازن أمس الثلاثاء اجتماعا تحضيرياً لانعقاد ملتقى مدراء الأمن للتنسيق والتواصل لتأمين أي استحقاق انتخابي تحت شعار “نحو بيئة انتخابية آمنة” والذي سيعقد بمدينة بنغازي.

الوكيل أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق على خطة وبرنامج الملتقى وبعض الملاحظات التي من شأنها إنجاح فعاليات الملنقى.

هذا وحضر اللقاء كل من رئيس قسم الشرطة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالإضافة إلى مدير وأعضاء إدارة حماية وتأمين الإنتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.