دي يونج: رفضت عرضًا إنجليزيًا مغريًا من أجل برشلونة

دي يونج: رفضت عرضًا إنجليزيًا مغريًا من أجل برشلونة

هولندا – كشف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام، عن رفضه عرضا مغريًا العام الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تحقيق حلمه في اللعب بقميص برشلونة، الذي وقع له رسميًا تمهيدًا لانتقاله إليه في الموسم المقبل.

وتألق دي يونج هذا الموسم بشكل لافت، وجذب أنظار العديد من كبار أوروبا، قبل أن ينجح برشلونة في الحصول على توقيعه في يناير الماضي.

وكشف اللاعب الهولندي أن العرض الإنجليزي كان من نادي توتنهام، إذ حرص المديره الفني ماوريسيو بوكيتينيو على إقناعه بارتداء قميص سبيرز، لكن الظروف حينها لم تكن مواتيه، وفقًا لما قاله نجم أياكس.

وقال دي يونج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: “لم يكن الوقت مناسبًا، حيث لم أكن لعبت موسمًا كاملًا في مركزي، بأياكس، كما تعرضت وقتها أيضًا للإصابة، لذلك رأيت أن الأنسب لي هو البقاء في أياكس لعام آخر، أو ربما أكثر”.

وأضاف: “لقد رأيته عرضًا مغريًا، لأن توتنهام نادٍ مستقر للغاية، ويمنح الفرص للاعبين الشباب، وبوكيتينو مدرب يُطور الشباب وأسلوبه يتناسب معي”.

واختتم: “كنت أرغب دائمًا في اللعب مع برشلونة، وأظهر المال الذي دفعوه لأياكس مدى جديتهم، لكن هذا لا يعني أنني سألعب أساسيًا، لكن كل شيء في برشلونة جميل. يجب علي أن أبذل كل ما لدي لتحقيق النجاح معهم”.ط

المصدر : كووورة