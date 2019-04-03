إسبانيا – أكد تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد الإسباني يتفوق على قطبي مدينة مانشستر، في سباق التعاقد مع موهبة برتغالية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة صن البريطانية، فإن ريال مدريد هو الأقرب لضم جواو فيليكس نجم بنفيكا، مقابل دفع 105 ملايين جنيه إسترليني (قيمة الشرط الجزائي) في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية الإنجليزية ظلت تراقب فيليكس فقط، دون اتخاذ تحركات جدية لإتمام الصفقة، مما سمح لريال مدريد بتقدم السباق نحو ضم جواو.

ويسعى الميرنجي إلى القيام بميركاتو مميز في الصيف المقبل، بعد الموسم المتواضع الذي قدمه الفريق الملكي هذا العام، وخسارته للقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تراجعه محليًا بالدوري الإسباني.

ويعد يوفنتوس هو أقرب منافسي ريال مدريد على إتمام الصفقة، بسبب العلاقة المميزة التي تجمع بين مسؤولي السيدة العجوز وخورخي مينديز وكيل أعمال فيليكس.

وأوضحت الصحيفة أن بنفيكا يفكر في منح اللاعب الشاب، عقدًا جديدًا بشرط جزائي يبلغ 130 مليون إسترليني في الموسم الحالي.

المصدر : كووورة