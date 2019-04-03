 سرقيوة: وجود دول متنافسة إقليمياً ترعى الملتقى الجامع يثير الشكوك - صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة على أن البرلمان وضع في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء عدة نقاط لن يخرج عنها أي نائب ستوجه له دعوة حضور الملتقى سواء تم إختياره من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح أم البعثة الأممية.
سرقيوة لفتت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه النقاط تتمثل بوحدة التراب الليبي وعدم تعرض الدولة للمزيد من الانتهاكات والتصويت على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية وتحديد موعد للإنتخابات بالإضافة لتوحيد المؤسسات والحكومة على أن تكون تحت الأجهزة التشريعية.

وقالت إنه في حال تم الخروج بهده النقاط عند إنتهاء المتلقى الجامع فبالتأكيد سيكون موقف مجلس النواب مؤيد لها ولأي أمر يتفق عليه الليبيين، مشيرةً إلى أنه من المفترض عدم تدخل الأجهزة التشريعية في هذه الأمور.

وأشارت إلى أن وجود دول متنافسة إقليمياً ترعى الملتقى الوطني الجامع يثير الشكوك لكنه أمر غير مستغرب لأن الدول لديها مصالح في ليبيا سواء اقتصادية أو عسكرية، متوقعةً أن يخرج الملتقى بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة واحدة.

كما علقت على الإنتقادات التي طالت البرلمان بسبب عدم عقده جلسة عند الإعلان عن موعد عقد الملتقى الجامع قائلةً :” في طبرق لدينا مناحي لوجستية صعبه جداً فالمطار يغلق أحياناً أو لا توجد به طائرات مما يضطرهم لأخذ طائرة على حسابهم الخاص، الأمور اللوجستية اصبحت صعبة وهذا ما جعل البعض بمجلس النواب يطالبون بنقل المجلس لبنغازي”.

وكشفت عن عزمهم تحديد تاريخ معين لعقد جلسة لمجلس النواب في بنغازي خلال الأسابيع المقبلة و قبل انعقاد الملتقى، مبينةً أن آلية إختيار المشاركين في الملتقى ما زالت غير واضحة للجميع.