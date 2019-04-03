ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة على أن البرلمان وضع في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء عدة نقاط لن يخرج عنها أي نائب ستوجه له دعوة حضور الملتقى سواء تم إختياره من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح أم البعثة الأممية.

سرقيوة لفتت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه النقاط تتمثل بوحدة التراب الليبي وعدم تعرض الدولة للمزيد من الانتهاكات والتصويت على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية وتحديد موعد للإنتخابات بالإضافة لتوحيد المؤسسات والحكومة على أن تكون تحت الأجهزة التشريعية.