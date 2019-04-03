السعودية – أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان”، أمس بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”.

ويأتي هذا الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتعد “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة السعوديين حديثي الزواج، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يدعم تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تلمس حاجات فئات المجتمع السعودي المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

المصدر: عكاظ