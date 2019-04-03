ماليزيا – وقعت شركات صناعات دفاعية تركية، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مشاركتها في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء “ليما 2019” بماليزيا، الذي يعدّ أهم معارض الصناعات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ.

واحتضنت جزيرة لانكاوي الماليزية، النسخة الـ15 من المعرض، الذي فتح أبوابه أمام عشرات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، في الفترة بين 26 و30 مارس / آذارالماضي.

ويقام المعرض الذي انطلق لأول مرة عام 1991، مرة كل عامين، ويعد أهم معارض الصناعات الدفاعية في المنطقة، وشهدت نسخة عام 2017، مشاركة 555 شركة من 59 دولة وأكثر من 40 ألف زائر.

وخلال أيام المعرض الخمس، استعرضت 6 شركات تركية منتجات متنوعة، وقدمت عروضا وتوضيحات وافية عن أسلحة وأنظمة جوية وبرية وبحرية.

والشركات التركية المشاركة في المعرض هي شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش)، وشركة “أسيلسان” للصناعات العسكرية الإلكترونية، وشركة (STM) لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع، و”هافلسان” للصناعات الإلكترونية الجوية، و”روكيتسان” للصناعات الدفاعية والصواريخ، و”TAIS”.

وضم الوفد التركي المشارك في المعرض، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ونائب وزير الدفاع محسن دره، والسفيرة التركية لدى كوالالمبور مروى قاواقجي، إلى جانب كبار مسؤولي الشركات المذكورة.

وزار رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، منصات الشركات التركية مرتين، في اليومين الأول والثاني من المعرض.

وشهد المعرض لقاءات ومباحثات عديدة بين الوفد التركي ومسؤولين ماليزيين في قطاع الصناعات الدفاعية، وتم بحث فرص التعاون بين البلدين.

وخلال الثلاثة أيام الأولى من المعرض، تكللت اللقاءات مع المسؤولين الماليزيين، بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وضمت الاتفاقيات، مذكرة تعاون بين شركتي الصناعات الجوية والفضائية التركية و”رابطة صناعة الفضاء الماليزية”، و أخرى بين “روكيتسان” التركية و”Pyrotechnical Ordnance Malaysia SDN.BHD”، فيما يتوقع الكشف لاحقا عن تفاصيل بقية الاتفاقيات.

الأناضول