المغرب – عادت قصة العلاقة الغامضة التي تجمع النجم سعد لمجرد بمواطنته الإعلامية المغربية ​مريم سعيد​ تثير جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما.

وفي التفاصيل، لاحظ بعض المتابعين إلغاء سعيد بشكل مفاجئ لمتابعة لمجرد عبر صفحتها الخاصة على تطبيق انستغرام، والأمر نفسه قام به لمجرد، رغم انهما سبق واكدا ان علاقة صداقة قوية تجمع بينهما فقط، وذلك ردا على الشائعات التي تحدثت عن علاقة حب بينهما.

ويأتي هذا التصرف المفاجئ بعد غياب مريم لفترة طويلة عن مواقع التواصل والذي أتى بعد اعلان مغادرتها برنامج “إم بي سي تريندينغ”.

يشار الى ان هذه الحادثة ليست الاولى اذ سبق واثار الشابين ضجة كبيرة بين المشاهدين بعد انتشار بعض الصور التي تجمعهما ببعض والتي اظهرت أن علاقتهما كانت قريبة جداً، كذلك عمدت سعيد إلى الدفاع ودعم لمجرد خلال محنته بعد أن واجه تهماً بالإغتصاب، الامر الذي الذي تسبب بانتشار الشائعات حول علاقتهما.