ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد أمس الثلاثاء مع كل من وكيل وزارة المواصلات و رئيس مجلس إدارة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة القابضة للطيران ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطيران لمتابعة ملف الطائرات الليبية المحجوزة في الخارج.

عماري هنأ وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الحضور بعودة الطائرة (challenger 850)، مثمناً الجهود التي بذلت من أجل عودة الطائرة. وأكد على أن رجوعها يمثل دافعاً وبداية جديدة لاستكمال العمل لاسترجاع باقي الطائرات المتواجدة بالخارج. كما تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتشغيل الطائرة لتقديم خدماتها لكل مؤسسات الدولة والتطرق إلى مراجعة الخطة الموضوعة والجدول الزمني لاسترجاع باقي الطائرات ودخولها العمل فور عودتها.